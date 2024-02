Svizzera | armato di ascia e coltello | prende in ostaggio 15 persone su un treno Ucciso dalla polizia

Il sequestratore, che parlava farsi (lingua persiana) e inglese, era armato di un'ascia e di un coltello. Gli ostaggi sono rimasti illesi. Secondo i primi elementi dell'inchiesta, non si tratterebbe ...È accaduto su un treno in Svizzera nella stazione di Essert-sous-Champvert. Sul posto sono intervenuti 60 agenti allertati dagli stessi passeggeri sotto sequestro ...Momenti di terrore su un convoglio per un richiedente asilo di 32 anni armato di ascia e coltello. Nella notte il blitz degli agenti: liberati 14 passeggeri e ...