Supporto al Calcit e alla sezione Ail dedicata a Federico Luzzi Museo Amaranto e la beneficenza Donazione col libro dei cento anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) AREZZO Ilin prima linea per la. Grazievendita del"100di" sono stato ricavati novemila euro, donati alAil "" di Arezzo. Una sinergia tra ile le due associazioni che è stata ribadita dal presidente Stefano Butti. "Il volume curato da Stefano Tuchi, oltre a voler celebrare il centenario dell’Arezzo, aveva come obiettivo quello di dare in beneficienza il ricavato dello stesso e siamo contenti di esserci riusciti devolvendo 4.500 euro ale altrettanti all’Ail". Butti era affiancato dal vice presidente delSiro Piantini e da ...