Super Smash Bros Ultimate | guida all’evento “Nuovi Pokémon scoperti!”

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Ogerpon, Terapagos, Koraidon e Miraidon: vi aiutiamo con idell’evento diBentornati alla terza e del tutto inattesadel 2024 a, nell’evento dedicato ai “” da Scarlatto e Violetto. Si parla, come sta avvenendo con cadenza bisettimanale ormai da un mese, di Spiriti inediti per il gioco, dopo “Volti!” e “Sentinelle, déi e baseball”. Questa volta, gli Spiriti saranno quattro: una battaglia sarà dedicata agli starter Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, la seconda che descriveremo tratterà lo scontro con Ogerpon, in seguito vedremo come ...