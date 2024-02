Suncoast | la recensione | la morte è occasione di crescita nel coming of age con Nico Parker e Laura Linney

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 9 febbraio 2024)e Woody Harrelson star del dramedy indie che riflette sull'elaborazione del lutto e sullo scoglio dell'adolescenza, da oggi 9 febbraio su Disney+. Il titolo della pellicola diChinn che ha debuttato al Sundance 2024 non ci inganni. Nonostante l'atmosfera solare evocata e l'ambientazione nella calda e vivace Florida, ildel titolo è in realtà un hospice per malati terminali. Hospice in cui la madre della protagonista, interpretata da un'intensa, accompagna il figlio maggiore affetto da un tumore al cervello affinché sia accudito dal personale sanitario per il tempo che gli resta. Guarda caso, nello stesso hospice è ricoverata Terri Schiavo, nome che suonerà noto a chi non è più giovanissimo. Negli ...