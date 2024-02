Sulle Dolomiti | l' ultima frontiera del turismo di lusso | ecco dove puoi dormire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Click, pigi il bottone del telecomando e la casetta in vetro gira su se stessa finché davanti a te non appare la regina Marmolada per un vero aperitivo da sballo, altro che il solito prostra lo smog della città. Poi nuovo click, nuova giravolta - zzzztttttt - e la cena (rigorosamente a base di prodotti locali) è servita con vista sul maestoso Tofane, ma solo dopo- click- aver ammirato l'enrosadira, cioè quel meraviglioso fenomeno ottico per cui la maggior parte delle cime delleassume un colore rossastro, che passa gradatamente al viola, durante il tramonto. Infine, la buonanotte. Tutte le luci si spengono e a illuminare i sogni, per chi riesce amalgrado l'emozione (e la serata romantica...), ci pensa la via lattea attraverso il soffitto in vetro che ti consente di ammirare la cascata di stelle, ma al caldo. ...