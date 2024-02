Sul sito del Comune di Boltiere il questionario per il piano di eliminazione delle barriere architettoniche

"Non abbiamo illusioni sull'esito delle elezioni presidenziali in Russia". Lo ha detto Peter Stano, portavoce per gli affari Esteri della Commissione ... (quotidiano)

Fondata a fine 2022, 3-I spa non è mai partita. Ora ha un manager che deve scrivere un piano industriale. Per avviare la società serviranno 1,3 milioni ...Questa simulazione racconta come l'effetto serra può trasformare un pianeta temperato come la Terra in un inferno come Venere.Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo presenta il progetto "Imprese accoglienti" per promuovere il turismo esperienziale del territorio. L'incontro inaugurale si terrà lunedì con la presenza d ...