Sudafrica-Congo in tv | dove vedere la finalina della Coppa d’Africa 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio- Lad'Africaè quasi al termine. Domani, sabato 10 febbraio, alle ore 21 italiane ile la Repubblica Democratica delsi sfideranno per capire chi sarà la terza nazione più forte del continente africano. Le due squadre sono uscite sconfitte nelle rispettive semifinali: i Bafana Bafana si sono arresi ai rigori contro la favorita Nigeria, mentre ilesi hanno perso di misura (1-0) contro i padroni di casaCosta d'Avorio. Nonostante questa delusione, entrambe le nazionali hanno fatto un ottimo percorso in questa rassegna e il terzo posto non è da considerarsi come una magra consolazione, ma come un vero e proprio coronamento di quanto dimostrato. Partendo dal, i ragazzi di Broos ...