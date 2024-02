Studente sospeso a Modena | la video-intervista | “Ho detto la verità | continuerò a difendermi”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – “Come mi sento? Sono molto dispiaciuto: non credo sia giusto perché penso di dire laa cercare il più possibile di difendere quello che ho fatto. Aspettiamo di preparare la memoria difensiva per la notifica che ci è arrivata ieri”. Così lodel quinto anno dell'istituto Barozzi, Damiano Cassanelli a cui ieri è stata notificata la sospensione di dodici giorni dalla scuola dopo aver rilasciato un'alla stampa locale circa alcune problematiche dell'istituto. “Il provvedimento mi è stato consegnato dalla vice preside ma io la dirigente non l'ho ancora vista”. Ha affermato il 18enne all'uscita da scuola dove diversi studenti non hanno nascosto il clima di 'tensione' che si respira nelle aule, tanto da aver timore di parlare per evitare ...