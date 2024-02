Strage di Bologna | i giudici | “Il fine dei Nar era strettamente politico eversivo”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il 27 settembre 2023 è stato confermato l’ergastolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini. Il famoso esecutore delladiè stato incriminato perpolitica e non piùcomune, in parziale riforma della condanna di primo grado. Questa è la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’appello di, presieduta dal giudice Orazio Pescatore, L'articolo proviene da Il Difforme.

La prossima udienza del processo in Corte d’Assise d’Appello vedrà la presenza in aula di Paolo Bellini che oggi, collegato all’Aula da remoto dal ... (feedpress.me)

"Non vi è dubbio, anche solo per quanto motivato, per le modalità (para)militari con cui agivano e le dotazioni di eguale natura che si erano ... (quotidiano)

In altri termini ricorre il dolo specifico richiesto dal reato di cui all'articolo 285 cp.". E' quanto sostiene la Corte d'assise d'Appello nella sentenza di conferma dell'ergastolo per l'ex Nar ...Circolazione ferroviaria sospesa, dalle 11.20 tra Bologna e Castel San Pietro terme sulla linea Bologna-Rimini, per il ritrovamento di una persona deceduta tra Bologna e Mirandola-Ozzano, nel ...Da 10 anni aveva fatto perdere le sue tracce ma era ricercato in tutta Italia. I finanzieri del comando provinciale di Roma hanno trovato Guglielmo Sinibaldi, 66 anni, ex componente di spicco ...