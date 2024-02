Storia diplomatica | Roberto Taparelli d’Azeglio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) È morto il re e se esiste qualcosa in cui si registra la regola biblica che le colpe dei padri ricadono sui figli, il caso più eclatante è proprio quello che è successo con la famiglia Savoia. “È il più bel giorno della mia vita”. Scelse naturalmente Napoli Vittorio Emanuele di Savoia, “la mia Napoli”, come ripetè nel suo discorso, per rientrare in Italia con la sua famiglia dopo 57 anni. Era il 15 marzo 2003. Era stata l’ultima città italiana prima dell’esilio – era il 5 giugno del 1946 quando salì a bordo di un’imbarcazione alle spalle di Castel dell’Ovo. E, grazie a una legge approvata il 15 luglio del 2003, si concluse così l’esilio dell’ex famiglia Reale scattato con l’approvazione della nostra Costituzione. Con una movimentata tre giorni fatta di saluti e contestazioni. Vittorio Emanuele, appena scomparso e nato proprio a Napoli nel 1937 – non a caso tra i suoi nomi c’era ...