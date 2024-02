Storace | sull' Africa i vescovi vogliono far litigare il Papa e la Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Qualcuno in Vaticano si è messo in testa di farilcon il governo. E tutti quelli che sono stati silenti per decenni rispetto alle non politiche dei governi verso l', ora si sbracciano a dire che il Piano Mattei non va bene. Ma come, finalmente c'è chi vuole aiutare il continente nero ad uscire da una crisi che non finisce mai e a tentare di non dover emigrare come unica chance per vivere, ed arriva la scomunica? Ovviamente, a parlare non èBergoglio, ma la solita Famiglia Cristiana, che lancia i suoi dardi acuminati contro la conferenza per l'che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma, al Senato. Solo un vertice tra leader, lo bollano. Con la differenza che prima di leader non se ne vedeva neanche uno ad occuparsi dise non ...