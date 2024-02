Step by Step | il progetto della Capitale per i giovani under 25 su “La Via delle Sorelle” prosegue nel 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo. Dal 7 al 9 maggiolungo La Viasi terràby– Incontrarsi è una passeggiata, la seconda edizione deldei Comuni di Bergamo e di Brescia, Assessorati alla Cultura e Assessorati alle Politicheli, realizzato da HG80, con la collaborazione di Slow Ride Italy e di Europe Direct Brescia, con protagonistitra i 18 e i 25 anni impegnati a percorrere questo itinerario speciale. L’iniziativa è pensata per promuovere presso iLa Via, il percorso di 130 chilometri, attraverso oltre 30 Comuni, che collega Bergamo e Brescia, infrastruttura ed eredità verde dell’anno ...

