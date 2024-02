Stefano Puzzer licenziato | il leader di No green pass non tornerà al lavoro | la sentenza

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Niente reintegro alper. Per l’operatore portuale triestinodei noè arrivata ladel tribunale di Trieste, che in appello ha confermato la decisione presa in primo grado a ottobre 2023 nei confronti dell’ex sindacalista del Clpt che aveva presentato ricorso.era statonell’aprile del 2022 «per giusta causa» dall’AgenziaPortuale di Trieste dopo essersi autosospeso rifiutandosi di mostrare ilquando durante la pandemia da Covid-19 la certificazione verde era necessaria per andare a. Da qualche giornoè a Roma dove sta protestando contro la decisione dei ...

Trieste - Resta disoccupato Stefano Puzzer, l'ex portuale triestino leader del movimento No green pass: non sarà reintegrato al lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Trieste con una sente ...TRIESTE - Stefano Puzzer, l'ex portuale triestino leader del movimento No green pass prima a livello locale e poi nazionale, non sarà reintegrato al lavoro. Lo ha stabilito il ...Stefano Puzzer, l'ex portuale triestino leader del movimento No green pass prima a livello locale e poi nazionale, non sarà reintegrato al lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale del ...