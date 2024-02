Stadio Milano | Milan firma rogito per terreno San Donato | acquisto per meno di 20 mln

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 feb. (Adnkronos) - Ilha perfezionato l'deldell'area San Francesco, a San, alle porte di, dove la società rossonera vorrebbe costruire il suo nuovo. La cifra spesa per i 256.319 metri quadrati non è stata resa nota, ma - a quanto apprende l'Adnkronos - è inferiore a 20 milioni di euro, ovverodella metà dei 40 milioni stanziati da RedBird per le spese complessive relative al progetto. Una somma che comprende, tra le altre cose, la documentazione per la presentazione della domanda di variante urbanistica e i terreni acquistati. Ilcompletato ieri è il passaggio finale del preliminare diper ilsul quale si era già impegnata SportLifeCity, la società che ilcontrolla ora al 90%, dopo averla rilevata nel luglio del 2023. Ilè già stato oggetto di approvazione per la sua destinazione d'uso e quindi rientra nel piano integrato d'intervento (Pii).