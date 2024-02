Stadio Milan | acquistato il terreno a San Donato |  la cifra

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilha presentato i documenti per l’acquisizione dela Sandove dovrebbe sorgere il nuovorossonero San Siro potrebbe davvero non essere più la casa del. Il club rossonero da anni sta portando avanti il progetto per la costruzione di un nuovoe nonostante i continui appelli del sindaco dio il Diavolo sembra intenzionato a continuare sulla sua strada. Nella giornata di giovedì 8 febbraio 2024 ilha infatti presentato il rogito, l’atto notarile di compravendita di un immobile, per i terreni di Sandove dovrebbe nascere il nuovorossonero. Per l’acquisizione dell’area di San Francesco il Diavolo ha speso poco meno di 40 milioni di euro. Nella cifra è ...