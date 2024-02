Stadio del Napoli ad Afragola | parla il Sindaco | “Ecco dove può nascere”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) De Laurentiis ha aperto alla possibilitàad, ildella cittadina campana si è espresso a riguardo: le ultime Durante la conferenza stampa show di qualche giorno fa De Laurentiis ha toccato i temi più svariati. Da temi di campo, come la situazione Lindstrom o il futuro della panchina delfino a questioni extra campo come la costruzione di un nuovoe di un nuovo centro sportivo per il club partenopeo. La questione è nata siccome non molto tempo fa De Laurentiis ha visitato l’aerea adiacente alle terme di Castellammare di Stabia, per fare un sopralluogo e capire se la zona potesse essere effettivamente funzionale ad ospitare le nuove strutture del. “Tra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno. E tra tre mesi devo finire il progetto del ...