Stadio del Napoli ad Afragola | l’ex sindaco | “De Laurentiis mi chiese | e chi paga?”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L'exdi: "L'idea nacque anni fa, ma quando seppe che i terreni non erano del Comune mi: "e chi paga?". A me sembrava volesse solo alzare la posta nella trattativa col Comune di".

Il tempo scorre, il Siena vince e si avvicina sempre più al traguardo Serie D. Un cammino, quello dei bianconeri, che, fin dalla prima giornata, non ... (sport.quotidiano)

Sull'onda dell'entusiasmo che accompagna il torneo Sei Nazioni, che si sta disputando in questi giorni all'Olimpico, la federazione italiana rugby ... (iltempo)

Il Presidente della Commissione Infrastrutture del Comune, Nino Simeone , ha criticato l’ ultimatum di De Laurentiis per lo stadio Maradona . Nino ... (napolipiu)

San Donato Milan ese ( Milan o), 8 febbraio 2024 – I sandonatesi saranno chiamati alle urne per dire “sì” o “no” allo Stadio del Milan ? Nella giornata ... (ilgiorno)

Napoli - Arrivano conferme importanti in merito a quello che è il tema caldo in casa Napoli in merito alla situazione di un nuovo stadio. Problemi di accordi tra De Laurentiis e il Sindaco di Napoli M ...I temi trattati sono legati ad argomenti politici e legislativi, tra i quali la semplificazione della realizzazione degli stadi.Nella tarda serata i tifosi della Curva Nord hanno espresso il loro dissenso contro il patron del Bari calcio con una serie di striscioni. Ecco le foto ...