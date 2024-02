Stadio del Milan | palla al centro | Vogliamo un referendum I cittadini devono dire la loro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "La costruzione di unonon era prevista nel programma elettorale dell’attuale Amministrazione, che non possiede dunque il mandato politico per decidere da sola. È indispensabile il coinvolgimento dei, chepotersi pronunciare". È una delle motivazioni per le quali il Comitato che da mesi si batte contro il progetto di unodelnell’area San Francesco ha depositato in Comune, ieri mattina, le 100 firme e la documentazione necessarie a richiedere unconsultivo. L’obiettivo è portare i sandonatesi alle urne, affinché possano esprimere un parere rispetto all’ipotizzata arena da 70mila posti, corredata da zone commerciali. La richiesta di un, poi respinta dalla maggioranza del sindaco Francesco Squeri, era già ...