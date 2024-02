Sta arrivando la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) LACASSINA sancisce il legame tra due eccellenze nei rispettivi ambiti di attività, l’automotive e l’interior design. Insieme,e Cassina hanno studiato e creato un nuovo linguaggio nel settore automotive, caratterizzato dalla forte impronta di design, dando vita a una vettura senza tempo in un elogio all’eleganza italiana.CASSINA Dettagli stilistici esclusivi grazie alla partnership con Cassina, dal colore blu degli interni ed esterni, ai sedili in velluto a cannelloni e il tavolino firmato Cassina. Per questadi lancio 1906 esemplari numerati, e certificati, in omaggio all’anno di nascita di. DESIGN ICONICO Ispirandosi alle ...