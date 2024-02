“Squadre con città da 20 000 abitanti falsano la Serie A” | bufera su ADL | che attacco al patron – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Duroda parte del noto giornalista ad Aurelio De Laurentiis per quanto detto nell’incontro di ieri a Palazzo Madama Pochi giorni dopo l’attesa conferenza stampa a Castel Volturno, in cui un Aurelio De Laurentiis senza freni ha raccontato tante cose, ieri è tornato a parlare nuovamente. Bisogna però tornare indietro a mercoledì dove sono stati tantissimi i temi toccati dal numero uno azzurro. Dai rinnovi mancati come quello di Piotr Zielinski a situazioni “spigolose” come quella di Victor Osimhen. De Laurentiis, durante la giornata di ieri, ha parlato ai membri del Club Napoli Parlamento in cui ha continuato alcuni discorsi rimasti in sospeso in conferenza stampa. Prima ha fatto riferimento ai procuratori, una figura poco gradita al presidente del Napoli. Ha spiegato che dovrebbero essere stesso le società a gestire i contratti dei giocatori e non i ...