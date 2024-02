Spunti di vista Cosa fa il Milan fra smentite e depistaggi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Mola Grandi manovre in corso in via Rossi, aspettando la prossima stagione. Non poteva essere altrimenti dopo il ritorno (come fidatissimo “consigliere“ di Gerry Cardinale) di un totem dello spessore di Zlatan Ibrahimovic. L’ordine è muoversi con profilo basso, ci sono ancora obiettivi da inseguire. Ecco perché nel modo giusto e al momento giusto lo svedese ha fatto trapelare un certo fastidio dopo le indiscrezioni riguardanti un possibile ribaltone estivo con Antonio Conte al posto di Stefano Pioli. "Certe voci mi annoiano", il concetto liofilizzato e ripreso anche dall’ad Giorgio Furlani. Massima fiducia al tecnico emiliano dunque, giusto andar avanti con lui a prescindere. Fino a giugno. Poi si vedrà, e forse Pioli è il primo a sapere che il suo ciclo in rossonero potrebbe terminare. Adesso certezze non ce ne sono, ipotesi sì. Anche per la panchina, se è vero che nel ...