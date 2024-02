Sprint femminile Nove Mesto oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Mondiali 2024 biathlon

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A che ora e come seguire ladi, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per idisulla neve ceca della Vyso?ina Arena. Riflettori puntati su quattro azzurre: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara e Samuela Comola. Le favorite d’obbligo sono, tra le altre, le transalpine Julia Simon e Justine Braisaz-Bouchet, le norvegesi Karoline Offigstad Knotten e Ingrid Landmark Tandrevold, le svedesi Hanna ed Elvira Oeberg e la svizzera Lena Haecki-Gross, tutte quante apparse in grande spolvero sia sugli sci sia presso il poligono nella staffetta mista di apertura. Impossibile, inoltre, non menzionare l’altra francese Lou Jeanmonnot, le teutoniche Vanessa Voigt e Franziska Preuss, l’altra norvegese Juni Arnekleiv e la ...