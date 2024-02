Spray urticante al Ginori Conti | la preside | “Gesto sconsiderato L’autore rischia denuncia e sospensione”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 - “Un tempo per saltare compiti o interrogazioni si telefonava per annunciare un fasullo allarme bomba… Ora si spruzzanourticanti. Uninspiegabile, che può essere molto pericoloso”. È molto dispiaciuta Laura Giannini, dirigente scolastica dell’istituto superiore. Il fattaccio è avvenuto stamani alle 8,10 nella sede di via Chiantigiana, precisamente al primo piano dell’ala vecchia, lato sud. Qualcuno, nel trambusto dell’ingresso nelle aule, ha spruzzatoal peperoncino, molto probabilmente nel corridoio . “L’ala è stata subito invasa da un odore acre - racconta la-: abbiamo subito allertato 118 e vigili del fuoco. Alcuni studenti e professori hanno accusato prurito agli occhi e malessere generale. In particolare una ...

