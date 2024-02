Spotify | in Top30 tutti i singoli di Sanremo | ecco la classifica completa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sembrava impossibile (e non era mai successo), ma Amadeus c’è riuscito: le canzoni da lui scelte per il Festival di2024 al debutto sono tutte finite ai piani alti delladi. Dalla prima alla trentesima posizione, infatti, ci sono solo i brani sanremesi che hanno scalzato Calcolatrici di Sfera Ebbasta che è passato in 24 ore dal primo posto al trentunesimo. THEMANIA IS REAL! The 30 songs from #2024 are currently occupying all the top 30 positions of the daily chart onItaly. — Festival di(en) (@en) February 8, 2024 Il più ascoltato (con uno scarto di circa mezzo milione di streams, tantissimi) è I P’ Me, Tu P’ Te di Geolier, seguito da Sinceramente di Annalisa e da Tuta Gold di ...