Spike Lee e Denzel Washington collaborano di nuovo per il remake di Anatomia di un rapimento di Kurosawa

Un raro paio di Nike Air Jordan 3 personalizzate per il regista statunitense Spike Lee è stato venduto per 50.800 dollari all’asta da Sotheby’s a ... (secoloditalia)

Ghemon si racconta alla Gazzetta: dagli inizi con la musica all'amore smisurato per l'Avellino Calcio e per l'Nba. Dopo il ... (247.libero)

High and Low: Spike Lee e Denzel Washington torneranno a lavorare insieme La Apple Original Films e la A24 uniranno le forze per realizzare High and Low...- Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori ...Denzel Washington e Spike Lee hanno annunciato un nuovo film insieme, in collaborazione con Apple Original Films, col progetto che sarà il remake hollywoodiano di uno dei più grandi capolavori di ...A Hollywood è tempo di reunion. Dopo Inside Man del 2006, Denzel Washington e Spike Lee si preparano a tornare sul set per un nuovo progetto cinematografico. Secondo le prime indiscrezioni, il quinto ...