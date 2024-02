Spiegami che problema hai con la moka

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Di recente Masterchef Italia ha festeggiato la trecentesima puntata e ha toccato un nuovo record di ascolti. È l’ennesimo segno che gli italiani non si sono ancora stufati di sentir parlare di cibo, anzi. Continuiamo a farci condizionare tutte le volte che il cibo viene trattato in tv o quando un argomento gastronomico viene esposto dai media. Tutto questo influenza le nostre scelte alimentari, che non sono poi così fisse come i tradizionalisti amano pensare. La nostra visione di cucina si muove e cambia nel tempo, facendo scrivere sempre una nuova pagina alla voce “mangiare italiano”. Tutto questo è un bene, perché le evoluzioni e le influenze in cucina ci piacciono assai, peccato però che certe volte facciamo proprio delle scelte scarse. Per esempio, quand’è, esattamente, che il classico piatto bianco del ristorante si è trasformato in una lastra in ardesia con una maledetta ...