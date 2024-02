Speed skating | Mondiali Junior 2024 | assegnati i titoli su 500 e 1500 ad Hachinohe City

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si sono aperti alla YS Arenadi(Giappone), idi, che prevedono sia gare sulle singole distanze che la graduatoria allround, oltre a mass start, team pursuit e team sprint. Nella prima giornata spazio a 500 emetri ed alle semifinali delle gare con partenza di massa. SINGOLE DISTANZE FEMMINILI Nei 500 metri si impone la neerlandese Angel Daleman in 39.12, andando a precedere la sudcoreana Huidan Jung, seconda a 0.43, e la nipponica Hana Noake, terzo a 0.68. In casa Italia è 11ma Giorgia Aiello a 1.35, mentre si classifica 13ma Maybritt Vigl a 1.42, infine termina 40ma Emily Tormen a 3.47. Neimetri si ripete la neerlandese Angel Daleman in 1:58.72, ...

A Quebec City , in Canada, nella serata italiana che passerà alla storia per la prima vittoria di un azzurro in una classifica di specialità ... (oasport)

La serata italiana è ancora foriera di ottime notizie in casa azzurra: al Centre de Glaces di Quebec City , in Canada, Andrea Giovannini è quinto ... (oasport)

Cala il sipario sulla Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: nell'ultima giornata dell'ultima tappa, andata in scena al Centre de Glaces di Quebec City, in Canada, l'Italia incamera il sesto post ...Per quanto riguarda le altre competizioni, Serena Pergher (Fiamme Oro) ha incamerato il primo top-ten della carriera in Coppa del Mondo, concludendo decima sui prediletti 500 metri (38”58 il suo tempo ...A Quebec City, in Canada, l'atleta vicentino Davide Ghiotto è entrato nella storia del pattinaggio conquistando la classifica generale di Coppa del Mondo nelle lunghe distanze; mai un italiano aveva ...