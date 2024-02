Spazio | rientrata la missione Ax-3 con a bordo il pilota italiano Walter Villadei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 - E' rientrato sulla Terra l'equipaggio dellaAx-3 di Axiom Space, tra cui ile astronauta. Dopo 47 ore dal distacco dalla Iss, la navetta Dragon Crew Freedom di Space X ammarata come previsto alle 14:29 ora italiana nelle acque del Golfo del Messico, al largo di Daytona Beach in Florida. La Crew Dragon Freedom ha riportato a casa, dopo 21 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, il colonnello dell'Aeronautica Militare, ottavoa essere stato in orbita, edella, assieme al comandante Michael Lopez-Alegria, allo svedese Marcus Wandt e al turco Alper Gezeravci. La navetta il 7 gennaio, dopo 18 giorni di permanenza, aveva lasciato la Iss dove i 4 astronauti ...

