Spara sette colpi ai Carabinieri ad Acerra

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ai.Arrestato un 29enne. Era nei pressi di una scuola armato e agitatoai. I militari della sezione radiomobile di Castello Di Cisterna e quelli della tenenza di Casalnuovo hanno arrestato per tentato omicidio aggravato L.T, 29enne già noto alle forze dell’ordine. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provincialedi Napoli. I militari sono intervenuti poche ore fa in via Grazia Deledda, nei pressi di una scuola. Alcuni cittadini avevano segnalato un uomo armato e chiaramente agitato. Quando sono arrivati sul luogo indicato, dell’uomo non c’era traccia. Dopo qualche istante però, il 29enne ha fatto capolino da un vicolo, ha puntato una ...

