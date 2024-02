Spaccio di eroina e hashish | affare da oltre 20mila euro | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Macerata, 9 febbraio 2024 – Settecento episodi diin un anno e mezzo, per un illecito profitto diventimila. I carabinieri hanno arrestato M.M. di 45 anni e D.B di 38 anni, entrambi residenti nella provincia di Fermo, ritenuti responsabili di detenzione edi stupefacenti in concorso tra loro. L’articolata indagine ha permesso di ricostruire un’intensa e fiorente attività diattuata da entrambi i soggetti a Macerata e nella provincia di Fermo, nel periodo compreso tra maggio 2022 e dicembre 2023. Con controlli e pedinamenti i militari hanno accertato diverse cessioni di droga a svariati acquirenti abituali: nel complesso sono stati documentati in 265 i grammi die in 500 i grammi dismerciati in circa 700 episodi di ...