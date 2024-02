Sostenibile | vivibile | inclusivo e partecipato Parola chiave ‘smart’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La trasformazione dell’area ex Santa Chiara si fonderà sostanzialmente su sei punti qualificanti del progetto: Smart people, smart governance, smart economy, smart living, smart mobility e smart environment (ovvero, sviluppo). Nel primo caso nel nuovo quartiere i suoi residenti devono essere coinvolti e resi partecipi della vita del quartiere e della città promuovendo l’uguaglianza sociale, i valori culturali del luogo, implementando programmi per favorire la socializzazione, l’unione e la collaborazione tra gli abitanti del quartiere. Sarà importante anche adottare soluzioni (smart governance) che diano centralità al capitale umano, alle risorse ambientali, alle relazioni e ai beni della comunità. L’economia del quartiere deve essere pensata (smart economy) per aumentare la produttività e l’occupazione all’interno della città anche attraverso ...