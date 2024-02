Sos rischio idraulico L’appello e le proposte | Le manutenzioni? Ormai non bastano più

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Cinque incontri aperti ai cittadini per fare il punto sulle opere pubbliche: dalla riqualificazione dell’ex asilo di Bassa ai servizi educativi. Ma l’appuntamento più atteso è quello del prossimo 26 febbraio: alle 21,15 al Circolo Acsi di Stabbia la sindaca di Cerreto Guidi insieme ai tecnici illustreràe progetti per la riduzione delsu Vincio e Vinciarello. Il focus è sulle opere di prevenzione. I cittadini colpiti dall’alluvione di novembre scorso, soprattutto sui territori di Cerreto, Vinci e Fucecchio, lo avevano richiesto a gran voce: "Il Consorzio di Bonifica intervenga per la messa in sicurezza del rio. Ci si occupi della manutenzione subito e tutto l’anno, prima che si verifichi l’ennesimo evento calamitoso". Ed è della stessa idea Simona Rossetti, che chiama in causa gli enti competenti perché "un ...