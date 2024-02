Sorteggiato il tabellone dell’ATP Rotterdam | Sinner con van de Zandschulp | può diventare numero 3 del ranking

Il live e la diretta testuale del sorteggio del tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam 2024: ai nastri di partenza c'è Sinner.Sorteggiato il tabellone di qualificazioni dell’ATP 500 di Rotterdam 2024, in programma nella città olandese. L’unico tennista azzurro ai nastri di partenza è Giulio Zeppieri, a caccia del pass del ...Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Sarà la prima uscita da campione Slam per i ...