Sorrentino | «La crescita di Milinkovic Savic non mi sorprende»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Stefano, ex portiere del Torino, ha parlato a Tuttosport del rendimento diin questa stagione Stefano, ex portiere del Torino, ha parlato a Tuttosport del rendimento diin questa stagione. Le sue dichiarazioni:– «Devo essere sincero: non sono stupito del rendimento attuale di Vanja. Doveva solo esprimere il suo potenziale, il Toro lo ha aspettato ed è stato ricompensato dalladel ragazzo. Ma non dimentichiamoci una cosa: dietro ai clean sheet c’è un lavoro di squadra che parte dal sacrificio delle punte in fase di non possesso e arriva fino alla linea difensiva. La porta inviolata è un merito di tutti, il portiere è solo la punta dell’iceberg. Ciò che mi ...