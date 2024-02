Sorpresa a Sanremo | tornano i Jalisse? C' è lo zampino di Fiorello

inviato a Sanremo Il Festival 2024 procede tranquillo, nonostante il fattore «tra», che sta per trattori (per adesso ancora non pervenuti, ma se ... (ilmattino)

Poi c'è Loredana Bertè che a sorpresa entra in sala stampa, crea scompiglio, e senza falsa modestia dice: sono qui per vincere. Sanremo non smette mai di stupire e si Ama proprio per questo.I Jalisse potrebbero tornare a Sanremo durante la serata dei duetti, che andrà in onda questa sera, venerdì 9 febbraio. Dopo anni di polemiche per i continui rifiuti, il duo, ...L'agricoltore moldavo li ha sorpresi mentre tentavano di rubare alcune piante nel suo terreno. Ricoverato al Borea, è stato colpito alle gambe ...