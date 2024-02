Sorprende l’Ariston in apertura della quarta Sanremo | chi è Aitana

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ha incantatoaprendo la serata delle cover, esibendosi insieme a Sangiovanni. Ma chi è? Una domanda che si stanno ponendo in tantissimi nel nostro Paese, dove non è ancora famosa come in patria: la popstar spagnolaè apparsa per la prima volta anellaserata dell’edizione 2024 insieme a Sangiovanni, cantando Mariposas nella seratacover. Si trattaversione spagnola di Farfalle, il brano con cui Sangiovanni aveva concorso proprio anel 2023. Nata a Barcellona nel 1999,ha da sempre la musica nel sangue. Nel 2014, a soli 15 anni, inizia a pubblicare su YouTube video in cui canta sia cover di canzoni famose sia brani originali e inediti. Il successo però arriva nel ...