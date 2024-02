Sogesid tarda Appalto rinviato per le bonifiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024)si prende altro tempo per assegnare la gara diintegrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere per la bonifica della falda sotto le aree Sin e Sir di Massa Carrara, compreso l’eventuale monitoraggio dell’efficacia dell’intervento. Un’operazione che prevede una spesa di circa 9,7 milioni di euro, Iva esclusa, al momento finanziati tramite risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana. Il bando, pubblicato a fine dicembre, prevedeva la consegna delle offerte entro il 6 febbraio ma c’è stato un grande interesse: una trentina di domande e chiarimenti a cuiha dovuto rispondere entro fine gennaio. Il risultato è che la società in house del Ministero dell’Ambiente, soggetto attuatore che deve mettere a gara l’, ha dovuto rinviare la scadenza "valutate le istanze ...