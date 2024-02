Sofia Goggia dimessa dall’ospedale | proseguirà la riabilitazione a casa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A quattro giorni dalla caduta sulle piste di Ponte di Legno e seguente intervento,è statadalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stata operata lunedì (5 febbraio) per l’intervento di riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria della tibia destra e del malleolo. Il decorso post operatorio per la sciatrice bergamasca procede regolarmente: la trentunenne ha cominciato nei giorni scorsi la fase passiva di fisioterapia in ospedale,la, in accordo con la Commissione Medica della Fisi.si è infortunata durante un allenamento di Gigante e ha chiuso in anticipo la sua stagione. Sono stati tantissimi i messaggi ricevuti sui social da amici e colleghi. Nei giorni scorsi sui social la ...