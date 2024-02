Soccorso Usa alla Russia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Corte di Giustizia Onu ha assolto lacon sentenza definitiva dall’accusa di essere uno Stato terrorista. Con l’aria che tira, mi meraviglio di tale indipendenza di giudizio.Wilma Corrierivia email Gentile lettrice, non si meravigli troppo. Le sentenze sono come i funghi: spuntano fuori solo se c’è stata pioggia. Nel caso specifico ad innaffiare è stato sicuramente un intervento americano. Ma come, l’America si muove a favore della, chiederà lei? Sì, paradossalmente è così. Le riassumo i fatti. La causa era stata mossa nel 2017 dall’Ucraina, che accusava ladi essere “uno Stato terrorista” perché avrebbe fornito denaro e armi ai secessionisti del Donbass. La sentenza ha rigettato l’accusa, affermando che non c’è prova di invio di denaro ai secessionisti e che, per quanto riguarda la fornitura di armi, essa di per ...