SNAI - Serie A | Roma-Inter il clou | Inzaghi parte a 1 | 87 De Rossi per la quarta vittoria di fila | «1» a 4 | 25

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) - Weekend importante nelle zone altissime della classifica: oltre al match dell'Olimpico, ci si gioca tanto anche domenica sera a San Siro, con il Milan a 1,90 avanti sul Napoli a 3,75. Juve facile contro l'Udinese Milano, 9 febbraio – Lanello scontro diretto della scorsa settimana ha creato il primo solco in classifica trae Juventus. Con quattro punti di vantaggio e una partita in meno, i nerazzurri sono ufficialmente in fuga: alla, sabato alle 18, il compito di fermarla. Non sarà facile per la squadra di Daniele De, che comunque da quando si è seduto sulla panchina giallorossa ha fatto tre su tre battendo Verona, Salernitana e Cagliari. Ora l'asticella si alza e, con essa, anche le quote, che danno l'nettamente favorita per il match dell'Olimpico: il segno «2» a 1,87 è il più probabile, seguito dal pareggio a 3,45 e dall'«1» a 4,25. Sembra, almeno nelle previsioni, una partita da meno di tre gol complessivi, con l'Under quotato 1,65 e l'Over a 2,10. Più incerto l'esito Goal/No Goal: entrambe le squadre a segno si giocano a 1,90, con almeno uno ‘zero' a 1,80. Capitolo marcatori: guida sempre Lautaro Martinez a 2,75, seguito da Thuram e dal grande ex Lukaku a 3,50, poi Dybala e Arnautovic a 4,50. L'altro big match Domenica sera a San Siro si gioca l'altra grande sfida del weekend diA, quella tra Milan e Napoli: anche in questo caso la lavagna pende tutta dalladella squadra di Milano, con i rossoneri avanti a 1,90 e gli altri segni rispettivamente a 3,65 («X») e 3,75 («2»). Qui, a differenza di, l'Over a 1,73 si fa preferire all'Under offerto a 2,00. Juventus di lunedì A chiudere la 24a giornata, lunedì sera, sarà il match tra Juventus e Udinese, con i bianconeri di Allegri obbligati a ripartire per non perdere terreno sulla prima posizione. Ci sono tutti i presupposti, secondo le quotedella Juventus a 1,40, pareggio a 4,50, successo friulano a 8,00. Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Salernitana ed Empoli («1» a 2,45 avanti rispetto agli altri segni), il sabato si apre con la Lazio a Cagliari a pochi giorni dal ritorno delle coppe europee: biancocelesti reduci dalla brutta sconfitta di Bergamo ma favoriti in casa della squadra di Ranieri. La riscossa di Sarri paga 2,10, un altro ko a 3,55. Difficile il compito di un'altra delle protagoniste della lotta Champions, l'Atalanta, che domenica alle 18 va a Genova: quote per l'ex Gasperini («2» a 2,05), Gilardino risponde a 3,75. Impegnini almeno sulla carta agevoli, infine, per Fiorentina e Bologna: viola a 1,50 sul Frosinone, rossoblù a 1,70 sul Lecce.