SNAI – Serie A | Roma-Inter il clou | Inzaghi parte a 1 | 87 De Rossi per la quarta vittoria di fila | «1» a 4 | 25

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Weekend importante nelle zone altissime della classifica: oltre al match dell’Olimpico, ci si gioca tanto anche domenica sera a San Siro, con il Milan a 1,90 avanti sul Napoli a 3,75. Juve facile contro l’Udinese Milano, 9 febbraio – Lanello scontro diretto della scorsa settimana ha creato il primo solco in classifica tra

I bianconeri, in campo venerdì sera, vogliono vivere due notti al primo posto: Palladino minaccia a distanza, a 3,85. Milan in discesa col Frosinone ... (sbircialanotizia)

Saranno ancora i bianconeri i primi a scendere in campo, venerdì sera a Marassi: pareggio a 3,30, colpo di Gilardino a 4,75. Bologna-Roma scontro ... (sbircialanotizia)

Tra venerdì e sabato l’ultima giornata dell’anno solare e penultima del girone di andata: la capolista Inter a Genova («2» a 1,60) per consolidare ... (sbircialanotizia)

I nerazzurri impegnati sabato sera possono allungare in attesa dell’impegno di martedì della Juventus contro il Sassuolo: «1» bianconero a 1,37. Il ... (sbircialanotizia)

Può essere un weekend determinante per la lotta allo scudetto, con i nerazzurri che puntano alla mini-fuga: pareggio a 3,40. Milan a 1,65 a ... (sbircialanotizia)

Weekend importante nelle zone altissime della classifica: oltre al match dell’Olimpico, ci si gioca tanto anche domenica sera a San Siro, con il Milan a 1,90 avanti sul Napoli a 3,75. Juve facile cont ...ROMA - La vittoria nello scontro diretto della scorsa settimana ha creato il primo solco in classifica tra Inter e Juventus. Con quattro punti di vantaggio e una partita in meno, i nerazzurri sono uff ...Pronostico Sassuolo-Torino, quote scommesse Serie A. Scopri il probabili risultato finale, le formazioni e i consigli su questa partita.