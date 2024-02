Smart working | normativa e regole per il settore privato

Sullo smart working ci si aspettava un balzo in avanti. Invece la svolta non è arrivata di Susy Matrisciano* Anche se tutti noi stiamo cercando di buttarci alle spalle il ricordo tremendo del periodo pandemico, credo profondamente che ... (ilfattoquotidiano)

12.000 licenziamenti e stop smart working Ups (foto, la Ceo Carol Tomé) taglia 12.000 posti di lavoro, per un risparmio di un miliardo di dollari quest’anno. La decisione segue risultati ... (quotidiano)