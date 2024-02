Skicross | Gunsch in testa nelle qualifiche a Bakuriani! Italiani scatenati | 4 azzurri nei primi 7 | Deromedis c’è

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Venerdì con duea Bakuriani (Georgia), valide per la tappa della Coppa del Mondo di. Dopo quella mattutina, che ha delineato il tabellone per la gara di sabato 10 febbraio, si è disputato un altro turno preliminare utile in questo caso per la prova di domenica 11 febbraio. Il nostro Yanickha firmato il miglior tempo! L’azzurro ha tagliato il traguardo in 1:12.70, precedendo di due centesimi il francese Romain Mari e di 0.22 lo svizzero Marc Bischofberger. Spettacolari anche gli altri: Federico Tomasoni quarto a 0.44, Dominik Zuech sesto a 0.60, Simonesettimo a 0.60 (il Campione del Mondo è rientrato per l’occasione dopo aver saltato l’appuntamento di Alleghe per malattia). Anche Edoardo Zorzi (23mo a 1.89) e Davide Cazzaniga (28mo a 2.12) si sono ...