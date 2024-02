Skicross | Coppa del Mondo | Deromedis decimo in qualifica a Bakuriani Buona prova per gli azzurri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Si apre in modo positivo per i colori italiani il weekend di, località della Georgia che ospita questa settimana l’undicesimo appuntamento delladel2023-2024 di. Dopo le qualifiche infatti glihanno ben figurato, capitanati da un Simoneda top 10. L’azzurro, che proprio su queste nevi ha strappato l’oro ai Campionati dello scorso anno, nello specifico ha segnato iltempo in 1:13:66, racimolando un gap di +1.42 rispetto a leader David Moaberg, primo con 1:12.19 davanti al tedesco Florian Wilmsmann (+.0.36) e il francese Terence Tchiknavorian (+0.55). Una gara altalenante comunque quella del nativo di Trento, partito molto bene salvo poi rallentare nella parte centrale recuperando ...

