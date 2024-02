Sindacati e Rsu alla “Progest“ | Gli stipendi non vanno toccati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Iniziative legali e sindacali se verrannoi diritti legatiretribuzione o inerenti le condizioni di lavoro". Sono le parole di Slc Cgil, Fistel Cisl e le RSU Fabrizio Bottai, Gianluca Quinci, Nicola Calandriello, Franco Magrini dell’azienda Pro Gest (ex Ondulati Giusti) di Altopascio. "Delle 52 settimane di Cassa integrazione utilizzabili - si legge in una nota - , ormai ne sono rimaste solo 12, che rientrano nell’ultima richiesta fatta recentemente. Inoltre, l’azienda, per provare a recuperare parte del lavoro perso negli ultimi due anni, ha abbassato enormemente i prezzi di listino dei fogli di cartone - scrivono i- abbassando il margine di guadagno, una prova temporanea per incrementare il lavoro, situazione che si è verificata. Ma non c’è nessuna capacità di prevedere per quanto tempo sarà possibile ...