Simeone cuore d’oro | il gesto per un tifoso del Napoli è commovente FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Giovannisi è reso protagonista di un gran beldi solidarietà nei confronti di undelche ha sconfitto il cancro. La stagione delnon è certamente esaltante. Nell’annata post scudetto ci si sarebbe di certo aspettato un percorso più da protagonisti. Invece la gestione prima di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri, fin qui, non ha dato i risultati sperati. Eppure c’è un aspetto che, a prescindere delle categorie e dai risultati, non cambierà mai: l’amore che i tifosi nutrono verso questa squadra. E proprio dal mondo della tifoseria arriva una storiae strappalacrime, che però ci ricorda quanto il calcio non sia solo uno sport e come la fede per ilpossa essere uno sprone per raggiungere gli obiettivi nella propria ...