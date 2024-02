Silvio Testi | chi è il marito di Lorella Cuccarini | “C’è ancora molta passione per fortuna”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024)è il nome d’arte diCapitta, nato a Viterbo il 1 maggio 1954 sotto il segno del Toro. Durante gli anni del liceo,si appassiona al mondo della musica ed inizia a comporre canzoni. Con il tempo scoprirà un innato talento ed unper la produzione discografica e televisiva. Prima di approcciarsi al 100% al mondo della musica e della televisione,consegue la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma. La sua ascesa inizia a partire dal 1978, anno in cui lavora per il programma “Piccolo Slam“.ottiene il successo nazionale negli anni ’80, mentre lavora per il programma “Fantastico“. Il produttore, grazie a “Fantastico” ha avuto modo di ...