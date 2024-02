Silo 2 | Rebecca Ferguson conferma quando si concluderanno le riprese

Lo scorso anno l'attrice è apparsa in Silo, serie distopica su Apple TV+ tratta dalla serie di libri di Hugh Howey. La serie è stata rapidamente rinnovata da Apple dopo il suo evidente successo e ...One of the most mysterious elements of the Dune series is the powerful Bene Gesserit. In Denis Villeneuve's films, actress Rebecca Ferguson is Lady Jessica, the audience's gateway into the superhuman ...Rebecca Ferguson has addressed the future of her character in the Mission: Impossible franchise. The Swedish actress made her debut as Ilsa Faust in 2015's Mission: Impossible – Rogue Nation and was ...