Siena Jazz e il dramma Amazzonia La lezione di Mazzini in Fortezza

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Biblioteca di, nei locali dellaMedicea, crocevia non solo dima anche di incontri ed eventi all’attenzione della città. Stasera, ore 18, si svolgerà l’incontro-conferenza ’il clima che cambia., viaggio nel polmone verde del mondo’. Relatore Massimo, presidente die qui nelle vesti di docente in scienze biologiche, avendo fatto parte del Consiglio direttivo del Centro Interuniversitario di Ricerca sui Paesi in via di sviluppo, ed è stato Direttore della Scuola Emas per la certificazione ambientale e lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché esperto culturale e scientifico all’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia. L’evento fa parte della Settimana nazionale ...

Un contributo annuale all'associazione "Siena Jazz Accademia Nazionale del Jazz" per la realizzazione del progetto "Sciubidà, progetto di propedeutica musicale per le scuole dell'infanzia" per l'anno ...SIENA. La biblioteca del Siena Jazz si apre ai grandi temi di attualità che vanno oltre la didattica musicale: venerdì 9 febbraio, (ore 18 ingresso ...