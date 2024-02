Sicurezza | arriva la bodycam per la polizia municipale

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Firenze, 9 febbraio 2024 - Unaper gli agenti diper aiutare nella raccolta di elementi utili per le notizie di reato e, in via sperimentale ad alcuni reparti della città, una mazzetta distanziatrice. Sono i nuovi strumenti per laapprovati nel corso dell’ultima giunta con due delibere degli assessori allae allaBenedetta Albanese e Stefano Giorgetti. Ad essere inserita nella dotazione di tutti i reparti della città c’è la, ovvero videocamere indossabili che, su attivazione manuale dell’operatore che le indossa, registra le immagini su una memoria e saranno cancellate dopo 7 giorni. Lasarà indossata spenta e la registrazione ...

Pene più severe per gli hacker , premi per i ‘pentiti’ e maggiori controlli negli enti pubblici. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla ... (ilfattoquotidiano)

MANTOVA Arriva la Triestina, partita da bollino rosso per Mantova ...con la conseguente imposizione del divieto di transito e di sosta a partire dalle 18 odierne. Il tema della sicurezza in ...Pyongyang, 9 feb. (Adnkronos) - La Nordcorea considera la Corea del Sud il suo principale nemico ed è pronta ad occuparlo in caso di emergenza. Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong Un in occasio ...(Adnkronos) – Il morbillo rialza la testa in Europa. E "con l'aumento dei casi in Ue, un approccio coordinato è fondamentale per prevenirne la diffusione" ulteriore del virus e della malattia. "Oggi i ...